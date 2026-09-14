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Kursentwicklung im Fokus 14.09.2026 09:28:15

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX schwächelt zum Handelsstart

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX schwächelt zum Handelsstart

Der TecDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Nemetschek
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Am Montag steht der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.04 Prozent im Minus bei 3’978.83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 555.684 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.058 Prozent fester bei 3’982.79 Punkten in den Handel, nach 3’980.48 Punkten am Vortag.

Bei 3’958.53 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3’995.09 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 4’105.87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’979.50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’564.42 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.78 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit TeamViewer (+ 5.66 Prozent auf 6.72 EUR), Nemetschek SE (+ 4.37 Prozent auf 60.95 EUR), SAP SE (+ 3.48 Prozent auf 183.42 EUR), ATOSS Software (+ 3.14 Prozent auf 92.00 EUR) und CANCOM SE (+ 2.24 Prozent auf 22.85 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6.23 Prozent auf 66.95 EUR), AIXTRON SE (-6.18 Prozent auf 35.22 EUR), Infineon (-5.99 Prozent auf 55.05 EUR), Siltronic (-5.63 Prozent auf 70.40 EUR) und JENOPTIK (-4.31 Prozent auf 39.50 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 353’815 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 204.593 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.34 erwartet. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Analysen zu TecDAX-Aktien
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