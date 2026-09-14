Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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14.09.2026 17:58:14
Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer
Der TecDAX bewegte sich zum Handelsende auf rotem Terrain.
Am Montag tendierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 0.54 Prozent tiefer bei 3’958.89 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 555.684 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.058 Prozent auf 3’982.79 Punkte an der Kurstafel, nach 3’980.48 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3’995.09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’944.60 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der TecDAX 4’105.87 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’979.50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 3’564.42 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.23 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten markiert.
TecDAX-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SAP SE (+ 5.08 Prozent auf 186.26 EUR), TeamViewer (+ 3.46 Prozent auf 6.58 EUR), Nemetschek SE (+ 2.74 Prozent auf 60.00 EUR), CANCOM SE (+ 2.01 Prozent auf 22.80 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1.99 Prozent auf 38.99 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen AIXTRON SE (-11.24 Prozent auf 33.32 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9.45 Prozent auf 64.65 EUR), Siltronic (-8.85 Prozent auf 68.00 EUR), JENOPTIK (-8.53 Prozent auf 37.76 EUR) und Infineon (-7.72 Prozent auf 54.04 EUR).
Die teuersten Unternehmen im TecDAX
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’319’639 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 204.593 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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