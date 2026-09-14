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HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333

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Index-Performance im Blick 14.09.2026 12:26:15

Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell

Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell

Aktuell ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

HAMBORNER REIT
3.95 CHF -0.30%
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Am Montag verbucht der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0.78 Prozent auf 18’204.25 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92.780 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.020 Prozent auf 18’342.96 Punkte an der Kurstafel, nach 18’346.58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18’192.29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’372.41 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’633.51 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’377.20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der SDAX mit 16’561.83 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.89 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell TeamViewer (+ 4.56 Prozent auf 6.65 EUR), ATOSS Software (+ 2.91 Prozent auf 91.80 EUR), GFT SE (+ 1.80 Prozent auf 25.40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.72 Prozent auf 30.82 EUR) und CANCOM SE (+ 1.57 Prozent auf 22.70 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil LPKF Laser Electronics (-9.69 Prozent auf 11.65 EUR), PVA TePla (-9.07 Prozent auf 27.48 EUR), Basler (-8.50 Prozent auf 21.00 EUR), ASTA Energy Solutions (-7.79 Prozent auf 59.20 EUR) und SMA Solar (-5.52 Prozent auf 55.65 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 294’673 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4.238 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2.26 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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