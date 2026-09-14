Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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14.09.2026 15:58:18
Minuszeichen in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.
Am Montag verbucht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0.32 Prozent auf 3’967.91 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 555.684 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.058 Prozent stärker bei 3’982.79 Punkten in den Handel, nach 3’980.48 Punkten am Vortag.
Bei 3’995.09 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’944.60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 4’105.87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, notierte der TecDAX bei 3’979.50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der TecDAX mit 3’564.42 Punkten berechnet.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9.48 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 4.57 Prozent auf 185.36 EUR), TeamViewer (+ 4.09 Prozent auf 6.62 EUR), Nemetschek SE (+ 3.85 Prozent auf 60.65 EUR), Siemens Healthineers (+ 2.48 Prozent auf 39.18 EUR) und CANCOM SE (+ 2.01 Prozent auf 22.80 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-11.75 Prozent auf 33.13 EUR), Siltronic (-10.05 Prozent auf 67.10 EUR), JENOPTIK (-8.19 Prozent auf 37.90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7.70 Prozent auf 65.90 EUR) und Infineon (-7.68 Prozent auf 54.06 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2’602’839 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 204.593 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.34 erwartet. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.12 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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