Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert

Am Montag tendiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.87 Prozent schwächer bei 18’187.86 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92.780 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.020 Prozent auf 18’342.96 Punkte an der Kurstafel, nach 18’346.58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18’183.22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18’372.41 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 14.08.2026, wurde der SDAX mit 18’633.51 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 18’377.20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Stand von 16’561.83 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.79 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell TeamViewer (+ 4.09 Prozent auf 6.62 EUR), GFT SE (+ 3.41 Prozent auf 25.80 EUR), CANCOM SE (+ 2.01 Prozent auf 22.80 EUR), ATOSS Software (+ 1.57 Prozent auf 90.60 EUR) und HelloFresh (+ 1.47 Prozent auf 2.77 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen LPKF Laser Electronics (-10.47 Prozent auf 11.55 EUR), Basler (-9.37 Prozent auf 20.80 EUR), ASTA Energy Solutions (-9.35 Prozent auf 58.20 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-7.94 Prozent auf 63.75 EUR) und PVA TePla (-7.28 Prozent auf 28.02 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 368’301 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4.238 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.26 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch