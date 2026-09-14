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SDAX im Blick 14.09.2026 17:58:14

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX beendet den Montagshandel mit Verlusten

Schwache Performance in Frankfurt: SDAX beendet den Montagshandel mit Verlusten

Der SDAX gab am Abend nach.

Basler
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Am Montag gab der SDAX via XETRA letztendlich um 0.86 Prozent auf 18’189.21 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 92.780 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0.020 Prozent schwächer bei 18’342.96 Punkten, nach 18’346.58 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 18’157.57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’372.41 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 14.08.2026, den Stand von 18’633.51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’377.20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der SDAX auf 16’561.83 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4.80 Prozent zu. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19’325.96 Punkte. Bei 15’733.78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell GFT SE (+ 3.81 Prozent auf 25.90 EUR), TeamViewer (+ 3.46 Prozent auf 6.58 EUR), HelloFresh (+ 2.09 Prozent auf 2.79 EUR), CANCOM SE (+ 2.01 Prozent auf 22.80 EUR) und ATOSS Software (+ 1.68 Prozent auf 90.70 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil ASTA Energy Solutions (-9.97 Prozent auf 57.80 EUR), Basler (-8.71 Prozent auf 20.95 EUR), LPKF Laser Electronics (-8.14 Prozent auf 11.85 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-6.43 Prozent auf 64.80 EUR) und PVA TePla (-5.82 Prozent auf 28.46 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 1’088’575 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 4.238 Mrd. Euro heraus.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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