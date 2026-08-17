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TecDAX-Performance 17.08.2026 17:58:15

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Der TecDAX zeigte sich heute im Minus.

SAP
168.73 CHF -0.34%
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Zum Handelsschluss stand im XETRA-Handel ein Minus von 0.25 Prozent auf 4’095.46 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 568.683 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.095 Prozent auf 4’101.98 Punkte an der Kurstafel, nach 4’105.87 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’115.42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4’079.19 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’770.35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, notierte der TecDAX bei 3’795.76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Wert von 3’766.08 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 13.00 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 2.65 Prozent auf 40.24 EUR), Siltronic (+ 2.39 Prozent auf 89.80 EUR), AIXTRON SE (+ 2.20 Prozent auf 42.18 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1.85 Prozent auf 154.40 EUR) und JENOPTIK (+ 1.52 Prozent auf 42.62 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil TeamViewer (-3.67 Prozent auf 6.56 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.41 Prozent auf 31.18 EUR), CANCOM SE (-3.15 Prozent auf 21.55 EUR), United Internet (-2.20 Prozent auf 24.00 EUR) und Nemetschek SE (-1.94 Prozent auf 60.55 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3’018’717 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 207.918 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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