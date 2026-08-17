Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.42 Prozent schwächer bei 4’088.70 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 568.683 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.095 Prozent schwächer bei 4’101.98 Punkten in den Montagshandel, nach 4’105.87 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’079.19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4’115.42 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 17.07.2026, einen Stand von 3’770.35 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’795.76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der TecDAX auf 3’766.08 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12.81 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’322.31 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 2.18 Prozent auf 42.17 EUR), Siltronic (+ 1.43 Prozent auf 88.95 EUR), Nordex (+ 1.28) Prozent auf 39.70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0.66 Prozent auf 152.60 EUR) und Infineon (+ 0.53 Prozent auf 62.06 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen CANCOM SE (-2.92 Prozent auf 21.60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.73 Prozent auf 31.40 EUR), United Internet (-2.61 Prozent auf 23.90 EUR), TeamViewer (-2.06 Prozent auf 6.67 EUR) und EVOTEC SE (-1.92 Prozent auf 3.38 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’052’266 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 207.918 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch