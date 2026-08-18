Erste Schätzungen: Broadcom vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Broadcom präsentiert voraussichtlich am 02.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 40 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,21 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Broadcom soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,25 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 35 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 83,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 48 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,59 USD je Aktie, gegenüber 4,77 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 45 Analysten durchschnittlich bei 105,65 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 63,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch