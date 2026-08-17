Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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17.08.2026 12:26:52
Montagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in Rot
Der TecDAX verliert am Montag an Wert.
Am Montag notiert der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.44 Prozent schwächer bei 4’087.80 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 568.683 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.095 Prozent schwächer bei 4’101.98 Punkten in den Handel, nach 4’105.87 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’087.15 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’115.42 Zählern.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der TecDAX 3’770.35 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der TecDAX mit 3’795.76 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, lag der TecDAX bei 3’766.08 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12.79 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 1.94 Prozent auf 42.07 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.62 Prozent auf 84.85 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1.58 Prozent auf 154.00 EUR), Siltronic (+ 1.37 Prozent auf 88.90 EUR) und Infineon (+ 1.07 Prozent auf 62.39 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen TeamViewer (-2.28 Prozent auf 6.65 EUR), CANCOM SE (-2.25 Prozent auf 21.75 EUR), Sartorius vz (-2.23 Prozent auf 232.20 EUR), United Internet (-2.12 Prozent auf 24.02 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1.98 Prozent auf 31.64 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im TecDAX
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 690’452 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 207.918 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.72 zu Buche schlagen. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8.59 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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|DZ BANK
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|Deutsche Bank AG
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|24.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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