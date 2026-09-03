ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 470 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe positive Umsatzsignale für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 gesendet und den langfristigen Nachfragetrend aufgezeigt, schrieb Timothy Arcuri am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Für bahnbrechend hält er sie allerdings nicht, da das Umsatzziel für 2028 nur geringfügig über den bisherigen Markterwartungen liege./ag/tih;