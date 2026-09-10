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Profitables Broadcom-Investment? 10.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Broadcom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Broadcom
291.98 CHF -0.08%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Broadcom-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Broadcom-Anteile 16.08 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 6.220 Broadcom-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 364.38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’266.33 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 2’166.33 Prozent.

Der Broadcom-Wert an der Börse wurde auf 1.75 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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