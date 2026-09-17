S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor einem Jahr verloren

Am 17.09.2025 wurde die Broadcom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Broadcom-Aktie an diesem Tag 346.17 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.889 Broadcom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 980.76 USD, da sich der Wert einer Broadcom-Aktie am 16.09.2026 auf 339.51 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1.92 Prozent verkleinert.

Broadcom war somit zuletzt am Markt 1.62 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch