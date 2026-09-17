Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler Broadcom-Einstieg?
|
17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Broadcom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Am 17.09.2025 wurde die Broadcom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Broadcom-Aktie an diesem Tag 346.17 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.889 Broadcom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 980.76 USD, da sich der Wert einer Broadcom-Aktie am 16.09.2026 auf 339.51 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1.92 Prozent verkleinert.
Broadcom war somit zuletzt am Markt 1.62 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Broadcom
|
16:29
|Broadcom Aktie News: Broadcom gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom macht am Mittwochabend Boden gut (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.09.26
|So schätzen die Analysten die Broadcom-Aktie im August 2026 ein (finanzen.net)
|
03.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Broadcom
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: Dow deutlich stärker -- SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. An der Wall Street greifen die Anleger beherzt zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.