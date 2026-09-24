Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.09.2026 20:27:13
Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend mit Kursabschlägen
Die Aktie von Broadcom gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Broadcom-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 349,38 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die Broadcom-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 349,38 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'707 Punkten realisiert. Bei 346,90 USD markierte die Broadcom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 349,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'075'657 Broadcom-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 495,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 289,98 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,62 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 02.09.2026. Das EPS belief sich auf 2,68 USD gegenüber 0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29.59 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,67 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum Large Caps zum Jahresende im Vorteil sein könnten
S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor einem Jahr verloren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Broadcom
|
24.09.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
10.09.26
|S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.09.26
|So schätzen die Analysten die Broadcom-Aktie im August 2026 ein (finanzen.net)
|
03.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Broadcom
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Broadcom am 24.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.