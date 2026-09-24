Broadcom Aktie News: Broadcom am Abend mit Kursabschlägen

Um 20:26 Uhr ging es für die Broadcom-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 349,38 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'707 Punkten realisiert. Bei 346,90 USD markierte die Broadcom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 349,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'075'657 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 495,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 289,98 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,62 USD. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 02.09.2026. Das EPS belief sich auf 2,68 USD gegenüber 0,85 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29.59 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Broadcom am 10.12.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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