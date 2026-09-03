Aufschläge in New York: NASDAQ 100 schlussendlich stärker

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 1.16 Prozent höher bei 29’482.32 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.313 Prozent höher bei 29’234.42 Punkten, nach 29’143.33 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29’160.96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29’538.76 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0.265 Prozent zu. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 28’776.80 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 30’571.24 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 03.09.2025, einen Stand von 23’414.84 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16.96 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 17.56 Prozent auf 144.82 USD), Palantir (+ 7.71 Prozent auf 182.53 USD), SpaceX (+ 6.42) Prozent auf 149.74 USD), Axon Enterprise (+ 6.15 Prozent auf 538.15 USD) und CrowdStrike (+ 5.68 Prozent auf 214.97 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Kraft Heinz Company (-3.20 Prozent auf 25.42 USD), Broadcom (-2.74 Prozent auf 357.16 USD), Lumentum (-2.67 Prozent auf 847.37 USD), Booking (-2.24 Prozent auf 195.13 USD) und ASML (-2.15 Prozent auf 1’646.19 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 32’294’078 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.515 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.10 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch