NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Broadcom von 360 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Umsatzprognose im KI-Bereich bleibe hinter den hohen Erwartungen zurück, schrieb Srini Pajjuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im vergangenen Quartal hätten die Zahlen aber positiv überrascht. Er glaubt, dass die Aktien in ihrer jüngsten Spanne schwanken, denn das Aufwärtspotenzial sei begrenzt und die Bewertung im Vergleich zu Nvidia hoch. Es mangele an zusätzlichen Kurstreibern./tih/he;