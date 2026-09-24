S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Broadcom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Broadcom-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 82.91 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 120.616 Broadcom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 354.99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 42’817.34 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 328.17 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Broadcom belief sich zuletzt auf 1.74 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch