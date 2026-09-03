Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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Broadcom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Broadcom nach Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 580 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Harlan Sur attestierte dem Halbleiterkonzern am Donnerstag ein durchwachsenes Quartal sowie einen weitgehend erwartungsgemäßen Ausblick auf das laufende Quartal. Positiv hob er indes die inzwischen stärkere Diversifizierung bei den Abnehmern der Chips für KI-Anwendungen hervor. So zählten hier etwa der Google-Mutterkonzern Alphabet, der Social-Media-Riese Meta sowie die KI-Unternehmen Anthropic und OpenAI zu den Kunden./rob/gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Fallender Broadcom-Kurs
|Zusammenfassung: Broadcom Overweight
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 580.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 367.24
|
Abst. Kursziel*:
57.93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 367.82
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.69%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Broadcom
|
06:48
|Wdh: Broadcom wächst dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant (AWP)
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02.09.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Mittwochabend mit Kursverlusten (finanzen.ch)
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02.09.26
|ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike (finanzen.ch)
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02.09.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
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02.09.26
|Ausblick: Broadcom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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01.09.26
|So schätzen die Analysten die Broadcom-Aktie im August 2026 ein (finanzen.net)
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31.08.26
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