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03.09.2026 11:23:10

Broadcom Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Broadcom nach Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 580 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Harlan Sur attestierte dem Halbleiterkonzern am Donnerstag ein durchwachsenes Quartal sowie einen weitgehend erwartungsgemäßen Ausblick auf das laufende Quartal. Positiv hob er indes die inzwischen stärkere Diversifizierung bei den Abnehmern der Chips für KI-Anwendungen hervor. So zählten hier etwa der Google-Mutterkonzern Alphabet, der Social-Media-Riese Meta sowie die KI-Unternehmen Anthropic und OpenAI zu den Kunden./rob/gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 01:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 01:55 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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