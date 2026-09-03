Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Broadcom Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Broadcom von 550 auf 575 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Skeptiker dürften monieren, dass der wichtige Kunde Google künftig weniger auf Broadcom-Chips setze und die Ziele des Halbleiter-Konzerns daher stärker von Anthropic und OpenAI abhingen, schrieb Stacy Rasgon am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Die Optimisten dürften derweil damit dagegenhalten, dass Google auch als Nummer 3 der Broadcom-Kunden weiterhin stabil große Bedeutung behalte, Investitionen momentan als "sichere Wette" erschienen und die Aktien gemessen an den Aussichten günstig seien. Rasgon schließt sich den "Bullen" an./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 02:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 02:45 / UTC ;
|Zusammenfassung: Broadcom Outperform
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 575.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 367.24
|
Abst. Kursziel*:
56.57%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 367.82
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.33%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Broadcom
|
06:48
|Wdh: Broadcom wächst dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant (AWP)
|
02.09.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Mittwochabend mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
02.09.26
|ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Ausblick: Broadcom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
01.09.26
|So schätzen die Analysten die Broadcom-Aktie im August 2026 ein (finanzen.net)
|
31.08.26
|Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2 (finanzen.ch)
Analysen zu Broadcom
|10:19
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:37
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:19
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:37
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:19
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:37
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Broadcom
|291.64
|-3.04%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:22
|
Deutsche Bank AG
Ferrari Buy
|10:20
|
Bernstein Research
Delivery Hero Outperform
|10:19
|
Bernstein Research
Broadcom Outperform
|10:11
|
Deutsche Bank AG
LEGRAND Buy
|10:09
|
Bernstein Research
Siemens Outperform
|09:59
|
Deutsche Bank AG
Givaudan Buy
|09:52
|
Bernstein Research
Schneider Electric Outperform