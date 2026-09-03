Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’357 0.0%  SPI 20’177 0.0%  Dow 53’062 0.6%  DAX 25’908 0.3%  Euro 0.9391 -0.3%  EStoxx50 6’369 0.1%  Gold 4’436 1.1%  Bitcoin 62’968 0.3%  Dollar 0.8092 -0.5%  Öl 95.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
dormakaba-Aktie in Grün: Geplantes Opting-out erhält grünes Licht
Bossard-Aktie: Andreas Jaeger wird Finanzchef
Holcim-Aktie im Plus: Erste Produktionslinie für kalzinierten Ton in Tschechien eröffnet
Sika-Aktie steigt: Übernahme von Akkim abgeschossen
Barry Callebaut-Aktie tiefer: Erste Partnerschaft für klimafreundliche Milch
Suche...
ETF Sparplan

Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012

290.71
CHF
-10.07
CHF
-3.35 %
11:10:56
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.09.2026 10:19:01

Broadcom Outperform

Broadcom
290.71 CHF -3.35%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Broadcom von 550 auf 575 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Skeptiker dürften monieren, dass der wichtige Kunde Google künftig weniger auf Broadcom-Chips setze und die Ziele des Halbleiter-Konzerns daher stärker von Anthropic und OpenAI abhingen, schrieb Stacy Rasgon am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Die Optimisten dürften derweil damit dagegenhalten, dass Google auch als Nummer 3 der Broadcom-Kunden weiterhin stabil große Bedeutung behalte, Investitionen momentan als "sichere Wette" erschienen und die Aktien gemessen an den Aussichten günstig seien. Rasgon schließt sich den "Bullen" an./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 02:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 02:45 / UTC ;

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Broadcom

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Broadcom-Kurs >5 >10 >15
Fallender Broadcom-Kurs >5
Zusammenfassung: Broadcom Outperform
Unternehmen:
Broadcom 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 575.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 367.24 		Abst. Kursziel*:
56.57%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 367.82 		Abst. Kursziel aktuell:
56.33%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Broadcom

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Broadcom

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:19 Broadcom Outperform Bernstein Research
08:16 Broadcom Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:37 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
31.08.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 Broadcom Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Broadcom 291.64 -3.04% Broadcom