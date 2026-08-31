Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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31.08.2026 22:30:38
So schätzen die Analysten die Broadcom-Aktie im August 2026 ein
So haben Experten die Broadcom-Aktie zuletzt eingeschätzt.
3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Broadcom veröffentlicht.
2 Experten raten die Broadcom-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Broadcom ein Kursziel von 478,33 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 107,99 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 370,34 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|580,00 USD
|56,61
|31.08.2026
|RBC Capital Markets
|400,00 USD
|8,01
|26.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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