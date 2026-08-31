So schätzen die Analysten die Broadcom-Aktie im August 2026 ein

3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Broadcom veröffentlicht.

2 Experten raten die Broadcom-Aktie zu kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Broadcom ein Kursziel von 478,33 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 107,99 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 370,34 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 580,00 USD 56,61 31.08.2026 RBC Capital Markets 400,00 USD 8,01 26.08.2026

Redaktion finanzen.ch