Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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Broadcom Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Srini Pajjuri geht optimistisch in den Quartalsbericht des KI-Konzerns, wie er am Dienstag schrieb. Pajjuri geht davon aus, dass die Erwartungen dank des Netzwerk-Geschäfts leicht übertroffen und die Geschäftsjahresziele etwas aufgestockt werden. Im Fokus stehe der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027. Die Nachfrage nach den KI-Chips (TPU) bleibe solide./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Broadcom Sector Perform
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 400.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 356.74
|
Abst. Kursziel*:
12.13%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 356.68
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.15%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
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