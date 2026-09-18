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S&P 500-Kursentwicklung 18.09.2026 16:00:57

Zurückhaltung in New York: S&P 500 notiert zum Start im Minus

Zurückhaltung in New York: S&P 500 notiert zum Start im Minus

Der S&P 500 kann seine Vortagesgewinne heute nicht halten.

Coherent
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Um 15:59 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.12 Prozent schwächer bei 7’628.41 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 61.491 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.256 Prozent stärker bei 7’657.35 Punkten, nach 7’637.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7’657.17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’628.27 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.223 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 18.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’691.76 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 7’500.58 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Wert von 6’631.96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.23 Prozent aufwärts. Bei 7’816.70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Coherent (+ 5.43 Prozent auf 312.04 USD), Coinbase (+ 4.62 Prozent auf 182.00 USD), Lumentum (+ 4.33) Prozent auf 932.30 USD), Broadcom (+ 3.86 Prozent auf 360.72 USD) und Lam Research (+ 3.70 Prozent auf 279.27 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Netflix (-5.24 Prozent auf 71.36 USD), Nucor (-4.97 Prozent auf 251.95 USD), Palo Alto Networks (-3.24 Prozent auf 362.90 USD), Lennar (-3.05 Prozent auf 77.27 USD) und Molson Coors Brewing Company (MCBC) (-2.99 Prozent auf 37.91 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 14’410’889 Aktien gehandelt. Mit 4.488 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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