Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Gewinnen

Am Freitag steigt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0.14 Prozent auf 29’488.06 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.281 Prozent höher bei 29’529.64 Punkten in den Freitagshandel, nach 29’446.98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’560.30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’483.10 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 2.07 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 18.08.2026, mit 29’490.96 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30’406.19 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 24’454.89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 16.99 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6.81 Prozent auf 141.26 USD), Lumentum (+ 4.33 Prozent auf 932.30 USD), Broadcom (+ 3.86 Prozent auf 360.72 USD), Lam Research (+ 3.70 Prozent auf 279.27 USD) und Sandisk (+ 2.73 Prozent auf 1’658.54 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Netflix (-5.24 Prozent auf 71.36 USD), Rocket Lab (-4.01 Prozent auf 65.10 USD), Palo Alto Networks (-3.24 Prozent auf 362.90 USD), Thomson Reuters (-2.76 Prozent auf 96.73 USD) und PepsiCo (-2.58 Prozent auf 130.21 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14’410’889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.488 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Micron Technology-Aktie hat mit 6.25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6.48 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch