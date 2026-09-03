Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Broadcom Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 525 auf 540 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Umsatzausblick für KI-Chips bis ins Geschäftsjahr 2028 auf einer breiteren Kundenbasis dürfte die Aktien antreiben, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass der US-Konzern die Ziele noch übertreffen wird./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Broadcom Buy
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 540.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 367.24
|
Abst. Kursziel*:
47.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 367.82
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.81%
|
Analyst Name::
James Schneider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Broadcom
|
06:48
|Wdh: Broadcom wächst dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant (AWP)
|
02.09.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Mittwochabend mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
02.09.26
|ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Broadcom Aktie News: Broadcom am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Ausblick: Broadcom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
01.09.26
|So schätzen die Analysten die Broadcom-Aktie im August 2026 ein (finanzen.net)
|
31.08.26
|Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2 (finanzen.ch)