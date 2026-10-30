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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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BP Aktie 844183 / GB0007980591

6.94
CHF
0.02
CHF
0.32 %
30.10.2026
BRXC
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30.10.2026 21:41:24

BP Outperform

BP
6.94 CHF 0.32%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BP von 700 auf 720 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Biraj Borkhataria stellte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie die Frage, ab die vielen guten Quartalen bei dem Ölkonzern ein Muster erkennen lassen. Viel sei zuletzt über das ideale Schuldenniveau diskutiert worden, das derzeit schnell sinke. Er geht davon aus, dass die Nettoschulden bis zum Jahresende nochmals um 12 Milliarden US-Dollar fallen werden./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:11 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7.20 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
6.24 £ 		Abst. Kursziel*:
15.33%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
6.27 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
14.76%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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