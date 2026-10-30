BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BP von 700 auf 720 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Biraj Borkhataria stellte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie die Frage, ab die vielen guten Quartalen bei dem Ölkonzern ein Muster erkennen lassen. Viel sei zuletzt über das ideale Schuldenniveau diskutiert worden, das derzeit schnell sinke. Er geht davon aus, dass die Nettoschulden bis zum Jahresende nochmals um 12 Milliarden US-Dollar fallen werden./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7.20 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
6.24 £
|
Abst. Kursziel*:
15.33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
6.27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.76%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
30.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
29.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Europa: Am Mittag Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|30.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|30.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|30.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6.94
|0.32%
Aktuelle Aktienanalysen
|30.10.26
|
RBC Capital Markets
BP Outperform
|30.10.26
|
JP Morgan Chase & Co.
FUCHS Overweight
|30.10.26
|
JP Morgan Chase & Co.
PUMA Neutral
|30.10.26
|
RBC Capital Markets
Rio Tinto Sector Perform
|30.10.26
|
Jefferies & Company Inc.
AXA Buy
|30.10.26
|
JP Morgan Chase & Co.
Volkswagen Neutral
|30.10.26
|
DZ BANK
TotalEnergies Kaufen