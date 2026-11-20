Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Jack Henry Associates am 19.11.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 2.38 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 5.31 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Jack Henry Associates umfasst 170.41 Mio. USD. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 3.50 Prozent gestiegen.

Jack Henry Associates-Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging das Jack Henry Associates-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 170.27 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2026 verzeichnet das Jack Henry Associates-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1.73 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1.25 Prozent.

Kursentwicklung vs. reale Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Jack Henry Associates via NASDAQ 11.16 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 15.43 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Jack Henry Associates- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 2.46 USD aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1.45 Prozent absenken.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Jack Henry Associates

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Jack Henry Associates beläuft sich aktuell auf 12.147 Mrd. USD. Jack Henry Associates besitzt aktuell ein KGV von 19.74. Der Umsatz von Jack Henry Associates belief sich in 2026 auf 2.496 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 6.98 USD.

Redaktion finanzen.ch