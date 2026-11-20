Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2026/27 sei vorsichtig ausgefallen, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch befinde sich der Medizintechnikkonzern auf Kurs. Die robuste Auftragslage und die neue Strahlentherapieplattform Accela stützten die mittelfristigen Wachstumschancen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Healthineers-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 16:21 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1.6 Prozent auf 43.12 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 362’905 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 gab die Aktie um 1.7 Prozent nach.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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