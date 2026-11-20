Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial am 19.11.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0.56 USD vereinbart. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie offenbart, keine Veränderung der Dividende. Die Gesamtausschüttung von Provident Financial beziffert sich auf 3.59 Mio. USD. Damit wurde die Provident Financial-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 4.77 Prozent verringert.

Provident Financial-Qualitätsdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Provident Financial-Titel via NASDAQ bei einem Wert von 18.49 USD aus dem Geschäft. Der Provident Financial-Titel verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 3.26 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 3.61 Prozent.

Vergleich von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Provident Financial-Kurs via NASDAQ 9.83 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 125.82 Prozent besser entwickelt als der Provident Financial-Kurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Provident Financial

Demzufolge würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen konstant bleiben. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Rückgang auf 3.03 Prozent bedeuten.

Basisinformationen der Provident Financial-Aktie

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Provident Financial beträgt aktuell 113.424 Mio. USD. Dividenden-Aktie Provident Financial verfügt über ein KGV von aktuell 16.75. 2026 setzte Provident Financial 59.620 Mio. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 1.03 USD.

Redaktion finanzen.ch