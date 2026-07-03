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03.07.2026 06:50:19

BP Hold

BP
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 650 auf 520 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Schon vor der Analystenveranstaltung am 9. Juli, der auch den 100. Tag der neuen Konzernchefin Meg O'Neill im Amt bedeute, habe der Ölkonzern die Neuorganisation seiner Geschäftsstruktur angekündigt, schrieb Mark Wilson in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Er passte seine Schätzungen für das zweite Quartal an seine aktualisierten Annahmen für die Volumina sowie die Auswirkungen der Preisentwicklung an und sieht sich nun 6 Prozent unter der Konsensschätzung./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Hold
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
5.20 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4.64 £ 		Abst. Kursziel*:
11.97%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4.65 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
11.74%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
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