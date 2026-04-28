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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen dank des erfolgreichen Öl-Handels übertroffen, schrieb Joshua Stone m Dienstag nach Zahlen./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.