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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Medios nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 18 auf 16 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach einer Gewinnwarnung des Pharmaunternehmens passe er seine Schätzungen entsprechend an, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte die Annahmen für das operative Ergebnis (Ebitda) der Jahre 2026 bis 2028./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.