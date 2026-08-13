Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014
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13.08.2026 09:02:48
Vincorion Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vincorion nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Der Rüstungszulieferer habe stark abgeschnitten und sehe den Jahresumsatz nun am oberen Ende der bisherigen Zielspanne, lobte David H Perry am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit deutlich steigenden Konsensschätzungen sowie einer Kursrally der Aktie./rob/gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: Vincorion Overweight
|
Unternehmen:
Vincorion
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
23.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20.36 €
|
Abst. Kursziel*:
15.42%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
21.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.30%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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