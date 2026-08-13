Vincorion 21.50 EUR 10.82% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vincorion nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Der Rüstungszulieferer habe stark abgeschnitten und sehe den Jahresumsatz nun am oberen Ende der bisherigen Zielspanne, lobte David H Perry am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er rechnet mit deutlich steigenden Konsensschätzungen sowie einer Kursrally der Aktie./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:51 / BST





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