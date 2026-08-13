Sixt Aktie 348141 / DE0007231326
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sixt SE St Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse attestierte dem Autoverleiher ein solides zweites Jahresviertel. Das Unternehmen habe die Erwartungen trotz widriger konjunktureller Umstände in jeglicher Hinsicht übertroffen, schrieb Hesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74.65 €
|
Abst. Kursziel*:
47.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.41%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: 20. Rekordquartal in Folge: SIXT steigert Halbjahresumsatz um währungsbereinigt 11,3 % auf über zwei Milliarden Euro (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: 20th consecutive record quarter: SIXT increases H1 revenue by a currency-adjusted 11.3% to over two billion euros (EQS Group)
|
12.08.26
|Ausblick: Sixt gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
31.07.26
|Juli 2026: Die Expertenmeinungen zur Sixt SE St-Aktie (finanzen.net)
|
30.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Sixt SE St stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|XETRA-Handel SDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Sixt SE St.
|08:45
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Sixt SE St.
|70.45
|8.14%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:57
|
DZ BANK
Brenntag Halten
|13:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Microsoft Overweight
|13:24
|
Goldman Sachs Group Inc.
Assicurazioni Generali Neutral
|13:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
LEG Immobilien Neutral
|13:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
GEA Neutral
|13:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
Allianz Buy
|11:58
|
JP Morgan Chase & Co.
Salesforce Overweight