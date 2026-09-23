ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Kapitalmarkttag Ende September dürfte die Ausgabe neuer mittelfristiger Ziele im Fokus stehen, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch. Nach drei Gewinnwarnungen im Zusammenhang mit China dürfte der Autobauer einen vorsichtigeren Ton anschlagen. Hummel erwartet, dass das operative Margenziel (Ebit) von acht bis zehn Prozent im Autogeschäft weiter Bestand hat. Dessen Erreichung dürfte aber auf 2030 verschoben werden. Der Experte rechnet hier für 2028 mit einem Margenziel von drei bis fünf Prozent - die Konsensschätzung liege bei 5,1 Prozent./rob/gl/ag;