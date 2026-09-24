Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in der Verlustzone

Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.42 Prozent tiefer bei 6’273.45 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.424 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.353 Prozent schwächer bei 6’277.59 Punkten, nach 6’299.82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6’302.56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’250.06 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0.481 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6’447.98 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 6’214.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’464.56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1.49 Prozent auf 27.23 EUR), Allianz (+ 0.94 Prozent auf 417.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.88 Prozent auf 507.00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.52 Prozent auf 57.60 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.43 Prozent auf 283.50 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-4.32 Prozent auf 56.04 EUR), Rheinmetall (-3.11 Prozent auf 993.10 EUR), BMW (-2.49 Prozent auf 56.44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.98 Prozent auf 41.27 EUR) und SAP SE (-1.83 Prozent auf 183.04 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’840’047 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 580.979 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7.63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch