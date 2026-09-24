Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’942 0.2%  SPI 19’764 0.1%  Dow 51’315 -0.4%  DAX 25’376 -0.1%  Euro 0.9424 0.3%  EStoxx50 6’296 -0.1%  Gold 4’257 -0.7%  Bitcoin 70’201 0.8%  Dollar 0.8285 0.4%  Öl 105.9 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Papier Darden Restaurants-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Darden Restaurants Anlegern eine Freude
Daimler Truck-Aktie im Minus: Konzern beliefert Logistikriesen
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Suche...
ETF Sparplan

BMW Aktie 324410 / DE0005190003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Euro STOXX 50-Entwicklung 24.09.2026 12:26:23

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in der Verlustzone

Euro STOXX 50-Handel am Donnerstag.

BMW
54.18 CHF -0.73%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.42 Prozent tiefer bei 6’273.45 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.424 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.353 Prozent schwächer bei 6’277.59 Punkten, nach 6’299.82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 6’302.56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’250.06 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0.481 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6’447.98 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 6’214.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’464.56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1.49 Prozent auf 27.23 EUR), Allianz (+ 0.94 Prozent auf 417.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.88 Prozent auf 507.00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.52 Prozent auf 57.60 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.43 Prozent auf 283.50 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-4.32 Prozent auf 56.04 EUR), Rheinmetall (-3.11 Prozent auf 993.10 EUR), BMW (-2.49 Prozent auf 56.44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.98 Prozent auf 41.27 EUR) und SAP SE (-1.83 Prozent auf 183.04 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’840’047 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 580.979 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7.63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Infineon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten