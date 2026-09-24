Infomaniak-Aktie kommt ab Oktober: Perrot Duval-Aktionäre stimmen Reverse Takeover zu

Der erste Handelstag der neuen Aktien ist für den 1. Oktober vorgesehen.

Mit der Entscheidung für den Reverse Takeover (RTO) kann der Cloud- und IT-Dienstleister Infomaniak nun an der SIX kotiert werden. Allen Beschlüssen im Zusammenhang mit der Transaktion ist zugestimmt worden, wie aus einem Communiqué vom Donnerstag hervorgeht. Dazu gehören auch die Änderung des Gesellschaftszwecks, die Umfirmierung in Infomaniak SA, die Verlegung des Firmensitzes und die sofortige Veräusserung der Beteiligung an der Füll Process SA.

Auch soll die beschlossene Kapitalerhöhung am morgigen 25. September durchgeführt werden. Voraussichtlich am 1. Oktober werden dann die neuen Aktien unter dem Symbol "INFO" an der SIX kotiert. Die Aktien von Perrot Duval werden ab dem 28. September bis und mit 30. September aufgrund der angekündigten Kapitalmassnahmen sowie aus technische Gründen vom Handel ausgesetzt. Zudem benötige die SIX aufgrund des geplanten Aktiensplits mehrere Handelstage für die vollständige Abwicklung.

Darüber hinaus wurden vier neue Mitglieder für den Verwaltungsrat gewählt. Der Genfer Finanz- und M&A-Spezialist Frank Guemara, der bereits dem Verwaltungsrat von Infomaniak angehört, wird das Präsidium übernehmen. Weiter werden Infomaniak-Gründer Boris Siegenthaler sowie Patricia Solioz Mathys und Paul Such neu in den Verwaltungsrat einziehen.

rw/to

Genf (awp)