Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt letztendlich nach

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsende um 0.31 Prozent tiefer bei 6’305.08 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5.411 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.154 Prozent fester bei 6’334.44 Punkten, nach 6’324.72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’289.18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’361.61 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0.987 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’462.22 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’230.55 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’472.39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.77 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3.39 Prozent auf 1’025.00 EUR), SAP SE (+ 2.27 Prozent auf 186.46 EUR), Deutsche Börse (+ 0.86) Prozent auf 282.30 EUR), BASF (+ 0.75 Prozent auf 52.18 EUR) und Airbus SE (+ 0.20 Prozent auf 195.08 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Allianz (-3.97 Prozent auf 413.10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3.14 Prozent auf 42.11 EUR), Deutsche Bank (-3.00 Prozent auf 31.66 EUR), BMW (-2.85 Prozent auf 57.88 EUR) und Infineon (-2.59 Prozent auf 58.57 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 8’521’219 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 570.958 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 8.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch