BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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23.09.2026 16:37:44
BMW-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
Bernstein Research hat eine eingehende Analyse der BMW-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der zunehmende Erfolg chinesischer Automarken in Europa werde als existenzielle Bedrohung der hiesigen Hersteller wahrgenommen, sei aber nicht die erste Herausforderung aus Asien, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Entgegen einer weitverbreiteten Wahrnehmung hätten unter den Masseherstellern aber nur die Marken der Auto-Holding Stellantis Marktanteile an die chinesische Konkurrenz verloren. Volkswagen, Renault, BMW und Mercedes-Benz seien gegen diese zwar nicht immun, behaupteten sich aber besser, als es ihnen die Investoren zugeständen.
Aktienbewertung im Detail: Die BMW-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die BMW-Aktie musste um 16:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2.7 Prozent auf 58.00 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 41.38 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1’404’500 BMW-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 34.1 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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