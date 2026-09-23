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BMW Aktie 324410 / DE0005190003

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24.09.2026 06:54:59

BMW Hold

BMW
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BMW mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Der nächste Kapitalmarkttag werde zum Glaubwürdigkeitstest für den Autobauer, schrieb Philippe Houchois in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. BMW müsse beweisen, dass man auf die Herausforderungen für die Branche bedachter als die Konkurrenz reagiere und weiter bessere Finanzkennzahlen abliefern könne als die meisten Rivalen. Das ehrgeizige Margenziel von acht bis zehn Prozent im Autogeschäft dürfte realistischeren mittelfristigen Vorgaben weichen, was der Aktie helfen könnte. Besonders neugierig sei er auf Aussagen zum geplanten Wachstum sowie zu möglichen weiteren Restrukturierungsaufwendungen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 18:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Hold
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
58.60 € 		Abst. Kursziel*:
19.45%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
56.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
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