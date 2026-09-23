NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BMW mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Der nächste Kapitalmarkttag werde zum Glaubwürdigkeitstest für den Autobauer, schrieb Philippe Houchois in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. BMW müsse beweisen, dass man auf die Herausforderungen für die Branche bedachter als die Konkurrenz reagiere und weiter bessere Finanzkennzahlen abliefern könne als die meisten Rivalen. Das ehrgeizige Margenziel von acht bis zehn Prozent im Autogeschäft dürfte realistischeren mittelfristigen Vorgaben weichen, was der Aktie helfen könnte. Besonders neugierig sei er auf Aussagen zum geplanten Wachstum sowie zu möglichen weiteren Restrukturierungsaufwendungen./rob/gl/ag;