BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BMW mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Der nächste Kapitalmarkttag werde zum Glaubwürdigkeitstest für den Autobauer, schrieb Philippe Houchois in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. BMW müsse beweisen, dass man auf die Herausforderungen für die Branche bedachter als die Konkurrenz reagiere und weiter bessere Finanzkennzahlen abliefern könne als die meisten Rivalen. Das ehrgeizige Margenziel von acht bis zehn Prozent im Autogeschäft dürfte realistischeren mittelfristigen Vorgaben weichen, was der Aktie helfen könnte. Besonders neugierig sei er auf Aussagen zum geplanten Wachstum sowie zu möglichen weiteren Restrukturierungsaufwendungen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
58.60 €
|
Abst. Kursziel*:
19.45%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
56.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.94%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
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