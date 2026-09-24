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Euro STOXX 50-Kursverlauf 24.09.2026 09:30:28

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 startet mit Verlusten

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 startet mit Verlusten

Euro STOXX 50-Handel am Donnerstag.

Siemens Energy
136.53 CHF 0.23%
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Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0.27 Prozent auf 6’282.99 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5.424 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.353 Prozent auf 6’277.59 Punkte an der Kurstafel, nach 6’299.82 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’282.99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’265.33 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0.633 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 24.08.2026, den Stand von 6’447.98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’214.70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’464.56 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.39 Prozent zu. Bei 6’577.20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 1.04 Prozent auf 27.11 EUR), Siemens Energy (+ 0.61 Prozent auf 145.42 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.38 Prozent auf 57.52 EUR), adidas (+ 0.31 Prozent auf 144.90 EUR) und Siemens (+ 0.20 Prozent auf 274.50 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Rheinmetall (-2.57 Prozent auf 998.70 EUR), BMW (-2.52 Prozent auf 56.42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.46 Prozent auf 41.49 EUR), Infineon (-1.14 Prozent auf 57.90 EUR) und SAP SE (-1.06 Prozent auf 184.48 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die BMW-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 338’845 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 580.979 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 7.70 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.63 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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