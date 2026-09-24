United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
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24.09.2026 14:48:41
United Internet-Aktie tiefer: Neuen Finanzvorstand berufen
United Internet bekommt im November einen neuen Finanzvorstand.
United InternetWie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, wird der amtierende Finanzchef Carsten Theurer mit dem Auslaufen seines Vertrages zum 31. Dezember 2026 auf eigenen Wunsch ausscheiden. Neuer Finanzvorstand wird ab dem 1. November André Driesen. Als ehemaliger CFO der Drillisch AG und später auch der 1&1 Drillisch AG verfüge er über langjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Unternehmenssteuerung und M&A, so das Internet-Unternehmen.
24.12 CHF 0.11%
Die United Internet-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,23 Prozent tiefer bei 25,64 Euro.
DJG/brb/ros
DOW JONES
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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