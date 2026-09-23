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23.09.2026 15:58:23
Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter
Der Euro STOXX 50 verbucht aktuell Verluste.
Am Mittwoch gibt der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 0.31 Prozent auf 6’305.26 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 5.411 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.154 Prozent auf 6’334.44 Punkte an der Kurstafel, nach 6’324.72 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6’361.61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’289.18 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0.990 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 6’462.22 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’230.55 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’472.39 Punkten berechnet.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.78 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6’577.20 Punkte. Bei 5’376.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2.67 Prozent auf 187.18 EUR), Deutsche Börse (+ 1.39 Prozent auf 283.80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.20 Prozent auf 507.80 EUR), Rheinmetall (+ 1.19 Prozent auf 1’003.20 EUR) und Bayer (+ 0.57 Prozent auf 49.83 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Allianz (-3.56 Prozent auf 414.90 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.82 Prozent auf 42.25 EUR), Deutsche Bank (-2.57 Prozent auf 31.80 EUR), Infineon (-2.46 Prozent auf 58.65 EUR) und BMW (-2.42 Prozent auf 58.14 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’305’829 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 570.958 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick
Die TotalEnergies-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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