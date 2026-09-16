Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittwochmittag im Minus

Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0.01 Prozent tiefer bei 25’442.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’522.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’355.00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 26’456.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24’756.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 16.09.2025, den Wert von 23’407.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3.57 Prozent zu Buche. Bei 26’616.00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell HOCHTIEF (+ 3.49 Prozent auf 391.20 EUR), Siemens Energy (+ 1.88 Prozent auf 135.50 EUR), RWE (+ 1.78 Prozent auf 59.32 EUR), Infineon (+ 1.67 Prozent auf 55.24 EUR) und Fresenius SE (+ 1.38 Prozent auf 46.02 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-3.31 Prozent auf 78.34 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.70 Prozent auf 45.31 EUR), Zalando (-1.93 Prozent auf 21.33 EUR), BMW (-1.65 Prozent auf 61.82 EUR) und SAP SE (-1.54 Prozent auf 184.20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 812’650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 214.981 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.80 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch