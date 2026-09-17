NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Remy Cointreau sei momentan der klare Gewinner im Onlinehandel, schrieb Analyst Edqard Mundy am Mittwoch nach einem Gespräch mit einem Experten für den chinesischen Spirituosenmarkt. Diageo habe auf dem Papier das beste Angebot, sehr unterschiedliche Vertriebsstrukturen bremsten sie aber aus. Insgesamt dürfte sich der chinesische Markt nach einigen schwierigen Jahren nun erholen./ag/jha/;