BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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16.09.2026 13:45:36
Anleihe: BMW nimmt mit Doppeltranche 410 Mio Fr. auf
Zürich (awp) - Die BMW International Investment B.V. begibt unter Federführung von BNP Paribas und Deutsche Bank zwei Anleihen (besichert von der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft) zu folgenden Konditionen:
Tranche 1 Betrag: 285 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,4777% Emissionspreis: 100,000% Laufzeit: 5,17 Jahre, bis 23.12.2031 Liberierung: 23.09.2026 Spread (MS): +83 BP Spread (Govt.): +99 BP ISIN: CH1609602839 Rating: A2/A (Moody's/S&P) Kotierung: SIX, ab 23.09.2026 Tranche 2 Betrag: 125 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,8450% Emissionspreis: 100,000% Laufzeit: 10 Jahre, bis 23.09.2036 Liberierung: 23.09.2026 Spread (MS): +105 BP Spread (Govt.): +127 BP ISIN: CH1609602847 Instr. Rating: A2/A (Moody's/S&P) Kotierung: SIX, ab 23.09.2026
dm/hr
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