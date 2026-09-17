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WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

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17.09.2026 09:17:13

WACKER CHEMIE Underweight

WACKER CHEMIE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Underweight" belassen. Die im Vorfeld des Kapitalmarkttags kommunizierten Pläne und aktualisierten Finanzziele entsprächen den Erwartungen, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag. Es fehle allerdings ein klarer Zeitrahmen, was enttäuschen könnte. Dies gelte auch für das Fehlen wesentlicher struktureller Neuerungen im Bereich Solar-Polysilizium./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 07:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 07:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
86.15 € 		Abst. Kursziel*:
-28.03%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
86.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-28.07%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
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