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Devisen im Blick 17.09.2026 12:10:00

Franken legt nach Fed-Zinserhöhung ab – das drückt die Währung zu Euro und US-Dollar

Franken legt nach Fed-Zinserhöhung ab – das drückt die Währung zu Euro und US-Dollar

Der Franken neigt am Donnerstag klar zur Schwäche, nachdem die US-Notenbank Fed am Vorabend die Leitzinsen wie erwartet um 25 Basispunkte angehoben hatte.

Es war die erste Zinserhöhung der US-Notenbank seit drei Jahren und sie erfolgte nur eine Woche, nachdem bereits die EZB die Zinsen angehoben hatte.

Damit weitete sich die Zinsdifferenz zur Schweiz weiter aus, was den Franken immer wieder unter Druck bringt. Die Abwertung gegenüber dem Euro und dem US-Dollar hält mittlerweile bereits seit Mai an.

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Am Berichtstag geht das Euro/Franken-Paar aktuell zu 0,9476 Franken um und damit knapp unter dem zuvor bei 0,9477 markierten Jahreshoch. Ähnlich sieht es beim Dollar/Franken-Paar aus, das aktuell bei 0,8259 notiert. Am Mittwoch hatte es in einer ersten Reaktion auf den Fed-Entscheid bei 0,8267 ein neues Jahreshoch erreicht. Das Euro/Dollar-Paar steht derweil bei 1,1474. Auch hier kann der Greenback seine Gewinne vom Vortag verteidigen.

Als Zeichen der Beruhigung werten Marktteilnehmer die Tatsache, dass die Fed-Mitglieder überraschend einstimmig für die Zinsanhebung votiert haben, obwohl US-Präsident Donald Trump vehement eine Zinssenkung gefordert hatte. "Dass die Leitzinsen erhöht wurden, ist positiv zu sehen, denn so demonstrieren die Währungshüter Entschlossenheit und vor allem Unabhängigkeit gegenüber der US-Administration", kommentierten Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen.

awp-robot/hr/to

Zürich (awp)

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