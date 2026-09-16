Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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16.09.2026 15:58:16
Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag stärker
Mit dem Euro STOXX 50 geht es aufwärts.
Um 15:41 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.30 Prozent auf 6’255.51 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.317 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.241 Prozent auf 6’251.55 Punkte an der Kurstafel, nach 6’236.50 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’277.48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’240.66 Punkten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0.847 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 6’539.59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’257.42 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 16.09.2025, einen Stand von 5’372.31 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6.92 Prozent nach oben. Bei 6’577.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Enel (+ 1.84 Prozent auf 8.86 EUR), Siemens Energy (+ 1.65 Prozent auf 135.20 EUR), adidas (+ 1.52 Prozent auf 144.05 EUR), BASF (+ 0.68 Prozent auf 52.19 EUR) und Infineon (+ 0.63 Prozent auf 54.67 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Volkswagen (VW) vz (-2.27 Prozent auf 79.18 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.07 Prozent auf 45.60 EUR), Rheinmetall (-0.84 Prozent auf 1’020.00 EUR), BMW (-0.80 Prozent auf 62.36 EUR) und Deutsche Börse (-0.54 Prozent auf 275.90 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1’327’950 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 534.883 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.71 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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