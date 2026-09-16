Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind

Schlussendlich gewann der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.56 Prozent auf 6’271.48 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.317 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.241 Prozent auf 6’251.55 Punkte an der Kurstafel, nach 6’236.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’282.56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’240.66 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0.594 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 6’539.59 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’257.42 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 16.09.2025, einen Stand von 5’372.31 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.20 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3.10 Prozent auf 137.12 EUR), Enel (+ 2.24 Prozent auf 8.89 EUR), adidas (+ 1.94 Prozent auf 144.65 EUR), Infineon (+ 1.23 Prozent auf 55.00 EUR) und Allianz (+ 1.03 Prozent auf 449.20 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Volkswagen (VW) vz (-2.64 Prozent auf 78.88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.57 Prozent auf 45.37 EUR), Rheinmetall (-1.52 Prozent auf 1’013.00 EUR), BMW (-1.15 Prozent auf 62.14 EUR) und Eni (-1.02 Prozent auf 24.25 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4’580’847 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 534.883 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.71 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch