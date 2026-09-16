Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Fokus
|
16.09.2026 17:58:17
Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind
Am Mittwochabend zeigten sich die Anleger in Europa zuversichtlich.
Schlussendlich gewann der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.56 Prozent auf 6’271.48 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.317 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.241 Prozent auf 6’251.55 Punkte an der Kurstafel, nach 6’236.50 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6’282.56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’240.66 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0.594 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 6’539.59 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’257.42 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 16.09.2025, einen Stand von 5’372.31 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.20 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Zählern.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3.10 Prozent auf 137.12 EUR), Enel (+ 2.24 Prozent auf 8.89 EUR), adidas (+ 1.94 Prozent auf 144.65 EUR), Infineon (+ 1.23 Prozent auf 55.00 EUR) und Allianz (+ 1.03 Prozent auf 449.20 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Volkswagen (VW) vz (-2.64 Prozent auf 78.88 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.57 Prozent auf 45.37 EUR), Rheinmetall (-1.52 Prozent auf 1’013.00 EUR), BMW (-1.15 Prozent auf 62.14 EUR) und Eni (-1.02 Prozent auf 24.25 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4’580’847 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 534.883 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf
In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.71 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
16.09.26
|Optimismus in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)
|
16.09.26
|XETRA-Handel TecDAX in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ASML NV am 16.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’266.50
|0.48%
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.