Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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17.09.2026 09:12:28
Bilfinger SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Die zuvor avisierte Erholung im zweiten Halbjahr bleibe aus, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur "massiven Gewinnwarnung". Die Kunden blieben in der aktuellen geopolitischen und konjunkturellen Lage zurückhaltend./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.75 €
|
Abst. Kursziel*:
112.77%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
111.51%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|24.07.26
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|Bilfinger Buy
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|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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